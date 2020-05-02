Энергетика

Суть событийСуть событийВ Белоруссии с 3 мая подешевеет бензин

В Белоруссии розничные цены на бензин с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля). Об этом сообщается в субботу, 2 мая, на сайте концерна «Белнефтехим». За текущий год это уже 13-е изменение цен на топливо на внутреннем рынке.
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Минус одна копейка. В Белоруссии понизят цену на топливо

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В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

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Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо

КП - Беларусь09:20
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:35, Ашберн

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