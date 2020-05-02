В Белоруссии розничные цены на бензин с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля). Об этом сообщается в субботу, 2 мая, на сайте концерна «Белнефтехим». За текущий год это уже 13-е изменение цен на топливо на внутреннем рынке.

В Белоруссии с 3 мая подешевеет бензин

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