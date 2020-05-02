Энергетика
Суть событийВ Белоруссии с 3 мая подешевеет бензин
В Белоруссии розничные цены на бензин с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля). Об этом сообщается в субботу, 2 мая, на сайте концерна «Белнефтехим». За текущий год это уже 13-е изменение цен на топливо на внутреннем рынке.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость бензина на АЗС Белоруссии изменится в тринадцатый раз с начала года
Народные новостивчера в 10:27
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Комментарии
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Общество
США испытают 14 вакцин от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня вчера в 05:39
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи
Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 01 мая в 10:34
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия вчера в 19:33
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 20:47
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета 01 мая в 08:01
Здоровье
В Красноярске после падения из окна умерла врио главврача госпиталя
В Красноярске через неделю после падения из окна скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, сообщили в Минздраве региона.
Газета.Ru вчера в 07:09
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая
С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
Общество
Журналисты заметили загадочный след на руке Ким Чен Ына
Журналисты обратили внимание на загадочный след на руке верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына, появившегося после почти трехнедельного отсутствия.
ФАН 00:08
Политика
Le Monde предсказал конец гегемонии США после пандемии коронавируса
Миропорядок, построенный под эгидой США после Второй мировой войны, больше не подходит современной реальности и нынешнему балансу сил на международной арене.
РБК вчера в 22:36
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12