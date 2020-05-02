Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

1 фото
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет

ПРАЙМ09:32

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

РИА Новости09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:43, Ашберн

Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо

КП - Беларусь09:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:43, Ашберн

Комментарии

Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
322
Общество

Коронавирусом заразились около 2% москвичей

Интерфакс 05:17
1,1K
Авто

АвтоВАЗ выпустил специальную серию Lada Xray Cross Instinct

АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи новой специальной серии Lada XRay Cross Instinct, укомплектованной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
AvtoVolgograda.ru 29 апреля в 05:01
291
Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram автор передачи Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
103
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,2K
Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
108
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
869
Общество

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
41
Общество

Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 09:15
1
Здоровье

Врач рассказала о разном протекании коронавируса у женщин и мужчин

Алла Минурова, кандидат медицинских наук, сообщила о том, что у мужчин коронавирусная инфекция протекает в более тяжелой форме, чем у женщин.
Discover24 06:44
11
Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
197
Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
202
Киберспорт

ArsZeeqq: «Полностью поддерживаю nofear»

Тренер состава Cyber Legacy по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов высказался о скандале с Александром nofear Чурочкиным на отборочных к Isolation Cup.
CyberSport.ru 02:44
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

РИА Новости 04:12
236
Политика

Меркель рассказала о ходе создания доступной для всех вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые будут разработаны в Евросоюзе, должны быть доступными по всему миру.
Аргументы недели 05:38
6
Здоровье

Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.
АиФ Урал 08:59
Шоу-бизнес

66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
35
Финансы

Курс доллара понизился до 73 рублей

По состоянию на 23:38 мск доллар вырос до отметки 73,06 рублей (общее понижение на 1,46%), а курс евро составил 79,44 рубля (общее понижение на 0,95%).
REGNUM 29 апреля в 17:19
5
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,7K
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
91
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Здоровье

АОФИ направила Минспорту РФ список мер для работы фитнес-клубов

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой и первому заместителю министра спорта РФ Азату Кадырову письмо со списком необходимых мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны во время выхода из карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.
РИА Новости 07:43
7
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,6K
Общество

Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году

Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 07:52
308
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
393
Здоровье

Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова

Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжительное время выздоравливают от болезни, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:11
1
Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены.
Discover24 06:26
26
Общество

Кошка принесла котёнка для спасения в госпиталь

Кошка принесла котенка в госпиталь в Стамбуле Такая удивительная и трогательная история произошла в Стамбуле, Турция.
SM News 06:39
4
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное