Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году.
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Стоимость бензина на АЗС Белоруссии изменится в тринадцатый раз с начала года
Народные новостивчера в 10:27
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Комментарии
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