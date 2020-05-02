Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году.

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,4K

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 889

Игры Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla 30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи. 94

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 551

Кино Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 52

Авто В продаже появился самый дорогой Lexus в России За эксклюзивный экземпляр просят 23 680 000 рублей, что автоматически делает его самой дорогой машиной Lexus в России. 67

Происшествия В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом "2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья. 29

Общество Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. 560

Футбол Матюиди рассказал, как он пережил коронавирус Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который переболел коронавирусом, поделился своими эмоциями от этого события.

Здоровье В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей". 433

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая. 660

Хоккей Андрей Скабелка возглавил «Локомотив» Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.

Здоровье Власти объяснили очереди скорых у больниц в Петербурге Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. 24

Происшествия Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.

Общество Кризис давит: Европа балансирует на приблизительных расчетах В Великобритании число погибших от коронавируса перевалило за 27,5 тысячи.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22