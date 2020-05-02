Энергетика

Суть событийСуть событийВ Белоруссии с 3 мая подешевеет бензин

В Белоруссии розничные цены на бензин с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля). Об этом сообщается в субботу, 2 мая, на сайте концерна «Белнефтехим». За текущий год это уже 13-е изменение цен на топливо на внутреннем рынке.
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Минус одна копейка. В Белоруссии понизят цену на топливо

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В Белоруссии снизят цены на бензин

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В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

РИА Новостивчера в 09:30
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:07, Ашберн

Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо

КП - Беларусьвчера в 09:20
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:07, Ашберн

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Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
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На въезде в Тульскую область ввели выборочные проверки на коронавирус

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На днях в Иволгинском районе состоялся молебен.
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Врач выпал из окна воронежской больницы

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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

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Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

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Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

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Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

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В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5

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Лидерству США спрогнозировали конец из-за пандемии коронавируса

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Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

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