Энергетика
ПРАЙМТопливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году.
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Стоимость бензина на АЗС Белоруссии изменится в тринадцатый раз с начала года
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
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