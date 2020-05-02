Энергетика
ПРАЙМТопливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим". Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
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Экономика
Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд
Холдинговая компания Berkshire Hathaway, возглавляемая американским инвестором Уорреном Баффетом (№4 в глобальном рейтинге миллиардеров; состояние $67,5 млрд), отчиталась об убытках в $49,7 млрд в первом квартале 2020 года, который завершился 31 марта.
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Фанаты Медведевой создали петицию с целью прекратить ее травлю
Фанаты российской фигуристки Евгении Медведевой просят прекратить травлю спортсменки.
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РИА Новости вчера в 12:33
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Общество
Ученые нашли природное средство от похмелья
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Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой
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Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
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Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым
Российская газета 04:36
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Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Инфорос вчера в 02:08
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
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За сутки в России выявлено 9 623 новых больных коронавирусом в 83 регионах.
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Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования.
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В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
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Акция протеста против карантина началась в Берлине
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News.ru 11:38
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Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать "паспортf иммунитета".
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Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев
Russkie.org вчера в 05:04