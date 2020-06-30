с чего всё началось

Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

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