Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
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с чего всё началось
Центризибрком Беларуси объявил
, что необходимые для участия в президентских выборах сто тысяч подписей собрали шесть из семи сдававших подписи на проверку кандидатов.
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