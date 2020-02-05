Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV
» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ11:01

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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

Коммерсантъ11:01

Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Газета.Ru09:16

Пророссийски настроенных белорусов стало гораздо меньше. Такого не было никогда

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Польские социологи: белорусам всё меньше нравится союз с Россией

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Поляки виноваты! В Минске подтвердили снижение популярности России среди белорусов

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Социологи зафиксировали у белорусов падение популярности союза с Россией

РБК10:16

В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

Lenta.ru07:05
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
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Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

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В аэропорту Стамбула разбился самолет

Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
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Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
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Певица опубликовала в Instagram снимок с новой фотосессии, где она позирует без одежды.
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Американские врачи рекомендовали сократить потребление мяса

Специалисты из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке выяснили, что ежедневное употребление красного мяса, птицы и колбасы увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Телеканал 360° вчера в 08:05
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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
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Путин примет верительные грамоты у 23 послов иностранных государств

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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
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Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
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Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me вчера в 13:10
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Все клубы РПЛ официально выдвинули Прядкина на пост президента лиги

17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе Лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период, – сказал Сергей Прядкин, слова которого приводит официальный сайт РПЛ.
Спорт день за днем 03:19
Общество

На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка

В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
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Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
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Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
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Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
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Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Газета.Ru 09:38
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

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Компания Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор

Японская компания Mazda запатентовала 6-цилиндровую силовую установку и 8-ступенчатую коробку переключения передач.
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США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
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Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

Чемпионат 01:00
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Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
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Автор объяснил появление грустного Киану Ривза в украинском учебнике

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В Воронеже врачи спасли выношенного вне матки ребенка

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Смартфоны в России подорожают из-за коронавируса

Ситуация с эпидемией коронавируса и закрытием заводов в Китае приведет к подорожанию смартфонов и прочих гаджетов в России и мире.
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В России предложили изменить правила использования шипованных шин

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В Симферополе начнут подавать воду по графику

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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

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