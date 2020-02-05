Политика
КоммерсантъВ Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.Коммерсантъ11:01
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Поляки виноваты! В Минске подтвердили снижение популярности России среди белорусов
Национальная служба новостей10:30
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Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
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Все клубы РПЛ официально выдвинули Прядкина на пост президента лиги
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ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
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Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Японская компания Mazda запатентовала 6-цилиндровую силовую установку и 8-ступенчатую коробку переключения передач.
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Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
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Чеченского блогера убили во Франции
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В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
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В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
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