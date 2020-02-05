с чего всё началось

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

Общество Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В аэропорту Стамбула разбился самолет Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.

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Наука Американские врачи рекомендовали сократить потребление мяса Специалисты из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке выяснили, что ежедневное употребление красного мяса, птицы и колбасы увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Общество Смартфоны в России подорожают из-за коронавируса Ситуация с эпидемией коронавируса и закрытием заводов в Китае приведет к подорожанию смартфонов и прочих гаджетов в России и мире.

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