Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Читать в источнике
Комментировать1221
с чего всё началось
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV
» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ11:01

Подробнее о событии

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

Коммерсантъ11:01

В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

Lenta.ru07:05

Пророссийски настроенных белорусов стало гораздо меньше. Такого не было никогда

Телеканал 360°10:03

Польские социологи: белорусам всё меньше нравится союз с Россией

REGNUM09:53

Поляки виноваты! В Минске подтвердили снижение популярности России среди белорусов

Национальная служба новостей10:30

Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Газета.Ru09:16

Социологи зафиксировали у белорусов падение популярности союза с Россией

РБК10:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:07, Ашберн
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Donday.ru 07:16
Футбол

Московский «Арарат» исключен из второго дивизиона чемпионата России

Московский "Арарат" исключен из второго дивизиона чемпионата России, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 11:12
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Авто

АвтоВАЗ запустит сборку обновленной Lada Largus

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал тестовую сборку автомобилей обновленной модели Largus, рассказал портал «За рублем».
Компания 03 февраля в 05:44
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Труд вчера в 16:14
Происшествия

Число погибших от схода лавины на востоке Турции увеличилось до 33

В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека.
Известия 09:46
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна 09:26
Происшествия

Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
REGNUM 11:51
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

МК-Спорт вчера в 10:48
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Политика

Президент Болгарии заявил о недоверии правительству

Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
REGNUM вчера в 07:01
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Коммерсантъ 11:27
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит вчера в 07:21
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

Компания Blizzard прокомментировала ситуацию с неудачным запуском игры Warcraft III: Reforged, которая вызвала массу недовольства среди геймеров.
Planet Today вчера в 01:32
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Происшествия

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Ведомости вчера в 23:46
Футбол

Тедеско получил 4-ю желтую карточку за время работы в «Спартаке» (видео)

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку в игре Кубка Париматч Премьер против «Локомотива».
Матч ТВ 11:27
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

РИА Новости 12:05
Политика

Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Вести ФМ 06:44
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 08:44
Экономика

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное