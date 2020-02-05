Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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с чего всё началось
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV
» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ11:01

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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

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В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

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Социологи зафиксировали у белорусов падение популярности союза с Россией

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"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Фергюсон поздравил Роналду с днем рождения

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Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

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"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
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МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США

Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
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«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах

Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
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