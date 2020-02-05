с чего всё началось

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

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