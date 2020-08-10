В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
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Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно. По данным Tut.by, протестующие собрались в сортопрокатном цехе № 2 (СПЦ-2).В источнике
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