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РБК
РБК

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно. По данным Tut.by, протестующие собрались в сортопрокатном цехе № 2 (СПЦ-2).В источнике
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Коммерсантъ

СМИ сообщили о забастовке на Белорусском металлургическом заводе

Коммерсантъ10:05
Взгляд.ру

Белорусский металлургический завод объявил забастовку

Взгляд.ру05:12
РИА Новости

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

РИА Новости07:34
URA.Ru

В Белоруссии рабочие начали протестовать против победы Лукашенко

URA.Ru06:23
Znak.com

В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях

Znak.com06:04
Московский Комсомолец

Белорусский металлургический завод начал забастовку против Лукашенко

Московский Комсомолец05:31
РБК

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

РБК09:09

Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса
Матч ТВ07:49

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в четырёх регионах Сибири и Поволжья начались двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий ЦВО.
RT на русском04:18

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, по новому прогнозу сбор зерна в этом году составит 129 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем по предыдущей оценке.
Интерфакс08:23
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Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ru08:58
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Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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