Общество
РБКВ Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
О чем сообщили в Минске 29 июля, за одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии, белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о том, что ночью под Минском были задержаны 32 наемника ЧВК Вагнера.
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Авто
ОДК создает «цифровое» производство на «Пермских моторах»
Как отметил заместитель генерального директора IBS Platformix Вадим Кочетов, новый ЦОД "Пермских моторов" — это площадка для реализации масштабных планов по информатизации предприятия.
ADVIS.ru вчера в 05:59
Общество
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В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 27 июля в 10:43
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru 28 июля в 12:37
Здоровье
Как вызвать врача на дом
Немало пациентов вызывает бригаду скорой даже при повышении температуры тела до 37 градусов.
Астрахань FM вчера в 07:43
Здоровье
В Астрахани отменили обсервацию для медицинских работников
По итогам совещания было решено отменить для медицинских работников условие непрерывного прибывания в госпитале и дальнейшее нахождение на обсервации.
Южная Волна вчера в 22:45
Авто
Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани
На дорогах Астрахани был замечен прототип новейшего внедорожника Aurus Komendant.
Моя Москва.онлайн 27 июля в 12:59
Футбол
«Уфа» не получала от «Спартака» предложений по трансферу Урунова
Исполняющий обязанности генерального директора "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб не получал от московского "Спартака" официального предложения по трансферу полузащитника Остона Урунова.
Газета.Ru 28 июля в 05:12
Общество
Более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.
ФедералПресс 01:30
Армия и оружие
«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»
В своей статье Эмиль Роттбёлль ссылается на мнение военного аналитика Академии обороны Дании капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена, который заявил, что ракета "Кинжал" является новым оружием России, которому Соединенным Штатам необходимо найти противовес в Гренландии.
Военное обозрение 02:08
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия вчера в 06:19
Общество
Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
ТАСС вчера в 08:00
Политика
Путин: Число заражений коронавирусом в России снижается
Число заболевших в России коронавирусом снижается.
МонаВиста вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда
Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию обвиняют в продаже платьев с китайского сайта, под видом собственной линейки одежды.
Gazeta.SPb вчера в 16:47
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Авто
ГАЗ выпустит новый «Валдай Next» уже в этом году
ГАЗ-3310 «Валдай» с дизельными агрегатами ММЗ и Cummins выпускался в Нижнем Новгороде с 2004 по 2015 год.
Тарантас Ньюс 28 июля в 12:24
Шоу-бизнес
Харламов назначил Кудрявцевой встречу в вытрезвителе
ФАН 28 июля в 10:02
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru 27 июля в 09:12
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век вчера в 06:44
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru вчера в 13:53
Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Макгрегором или Порье
Американский боец ММА Тони Фергюсон сообщил, что готов провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Sport.ru вчера в 17:44
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Культура
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
CT news вчера в 19:41
Политика
Экс-генерал ФСБ указал на виновного в задержании россиян в Белоруссии
Напомним, белорусские правоохранители задержали 33 человека с российскими и украинскими паспортами.
Утро.ru вчера в 14:49
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Политика
В Кремле наградят россиян за голосование по поправкам
Сообщается, что награды получат представители регионов РФ и избиркомов, рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, сотрудники администрации президента, а также народные артисты и блогеры.
SM News 28 июля в 03:13
Общество
В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов
Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM вчера в 14:43
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38