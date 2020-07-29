Общество
РИА НовостиВ Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
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Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Трехлетний контракт предложил футболисту Александру Кокорину футбольный клуб «Спартак», сообщает 29 июля портал «Чемпионат».
ИА Красная Весна 02:34
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Кино
Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля
В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информации вчера в 09:59
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Происшествия
На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Путешествия
В каких регионах программа кешбэка начнет действовать с 1 октября
Федеральное агентство по туризму отмечает, что в список регионов, где программа кешбэка для туристов начнет действовать с октября вошли следующие: Республика Алтай, Калининградская область, Алтайский край, Севастополь, Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.
Smolnarod.ru 05:55
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Авто
BMW 5-й серии получила пакет доработок M Performance
Спортивное подразделение BMW — M GmbH разработало тюнинг-пакет для обновленного седана и универсала 5-серии.
АвтоВзгляд 05:53
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Политика
Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой
Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания 03:28
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
CT news 06:00
Происшествия
На Тенистой Аллее в Калининграде автомобиль провалился под асфальт
За рулем находилась женщина 50 лет. 28 июля вечером под асфальт ушел автомобиль марки «Рено». Его владелица находилась в машине одна.
АиФ Калининград вчера в 17:13
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Армия и оружие
В России создано водородное зарядное устройство специально для военных
Специалисты технополиса «Эра» разработали портативное зарядное устройство, которое предназначено для восполнения заряда элементов питания военного снаряжения и оборудования.
Актуальные Новости 05:00
Игры
Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn
В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат 06:05
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Общество
В Свердловской области сменили министра здравоохранения
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона.
RT на русском 06:15
Общество
Стало известно о готовности Хуана Карлоса I покинуть Испанию
82-летний почетный король прожил в этой резиденции 58 лет, однако рассматривает возможность временно покинуть страну, если это станет лучшим выходом из ситуации.
Известия 05:22
Политика
Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями
В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК 05:13
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева выходит замуж в сентябре
Свершилось то, чего одни ждали, другие считали маловероятным. Маргарита Грачева, лишенная рук мужем-ревнивцев, снова собирается стать женой.
Оka.fm 04:45
Политика
В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Бориса Немцова.
РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
РИА Новости 04:57
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Политика
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35