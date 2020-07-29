с чего всё началось

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.

В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК

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