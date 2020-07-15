Общество
REGNUMВ Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
OAnews 13 июля в 23:26
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Политика
В Баку более тысячи человек вышли на митинг в поддержку армии страны
По данным РИА "Новости", на улицы Баку вышло более тысячи человек, официальных данных по количеству участников акции пока нет.
Life.ru вчера в 22:41
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Общество
Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны
Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска.
SpeedMe вчера в 23:16
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva
В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
РБК 00:23
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
Здоровье
Коронавирусом заболели 989 детей в Иркутской области
Как ранее сообщал «ИркСиб», за минувшие сутки в Иркутской области диагностировали 196 новых случаев коронавируса.
ИркСиб вчера в 22:16
Здоровье
Названы симптомы рака щитовидной железы
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты рассказали, какие неприятные симптомы могут говорить о раке щитовидной железы: Ощущение комка в горле.
ToDay News Ufa 02:15
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 13 июля в 01:21
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Халк заявил о планах покинуть Китай
Бразильский форвард футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что планирует покинуть Китай после окончания контракта.
Известия 01:03
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Экономика
Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank.
РБК 00:00
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском вчера в 11:34
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками
Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Происшествия
В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире пострадала женщина
Https: / / vk.com / spb_today ЧП произошло ранним утром среды, 15 июля в трехкомнатной квартире на первом этаже в жилом пятиэтажном доме № 108 по улице Краснопутиловская Московского района Санкт-Петербурга с пристройкой, где размещается кулинарная школа.
REGNUM 02:18
Армия и оружие
Японский танк Type 10 впервые показали изнутри
На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика вчера в 10:30
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлены 2602 случая заражения коронавирусом. 15 человек скончались, 1290 выздоровели.
РИА Новости 00:25