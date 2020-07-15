Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

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