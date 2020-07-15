Общество
REGNUMВ Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
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Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
Первая выплата размером в 15 тысяч рублей предназначена для предпринимателей в качестве субсидии для проведения дезинфекции в помещениях и профилактики заражения коронавирусом в организации, сообщает ФБА "Экономика сегодня".
iReactor вчера в 11:55
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM вчера в 07:59
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 12 июля в 00:19
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 13 июля в 05:30
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Политика
Племянница Трампа заявила о необходимости его отставки
Президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку c поста главы государства.
Известия вчера в 23:09
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия вчера в 16:07
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия вчера в 11:57
Автоспорт
Racing Point может освободить место для Феттеля до 31 июля
Autosport.com.ru вчера в 13:12
Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
Согласно имеющейся информации, новая модификация истребителя пятого поколения именуется J-20B.
Актуальные Новости вчера в 14:06
Общество
Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны
Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска.
SpeedMe вчера в 23:16
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Группа из 37 экспертов британской Академии медицинских наук опубликовала доклад, в котором заявила, что в результате второй волны коронавируса в стране могут погибнуть 120 тысяч человек.
Live24 вчера в 14:17
Авто
Nissan анонсировал новый бюджетный кроссовер Magnite
Новый кросс, который должен оказаться компактнее и бюджетнее нынешнего Nissan Juke, представят 16 июля текущего года.
Новые автомобили вчера в 12:23
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13 июля в 13:51
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения.
РБК вчера в 23:27
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 13 июля в 12:57
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Экономика
В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень
В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Космос
Обнаружена звезда, пережившая взрыв уникальной сверхновой
Используя космический телескоп «Hubble», ученые также идентифицировали углерод, натрий и алюминий в атмосфере белого карлика, которые образуются в ходе первых термоядерных реакций сверхновой.
Ин-спейс.ру вчера в 19:00
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37