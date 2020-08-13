В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков
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Еще один участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет. Затем следует видео еще одного военного, который выбросил форму и заявил, что он принимал присягу о защите народа.В источнике
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