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Lenta.ru
Lenta.ru

В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков

Еще один участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет. Затем следует видео еще одного военного, который выбросил форму и заявил, что он принимал присягу о защите народа.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В белорусских соцсетях разворачивается флэш моб бывших спецназовцев

Эхо Москвы21:07
Взгляд.ру

Протестующие придумали новый способ давления на белорусский спецназ

Взгляд.рувчера в 15:26
Фонтанка.Ру

«Не спецназ, а стыдоба». В Сети распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают форму, а полицейские призывают быть с народом

Фонтанка.Ру17:41
Дождь

«Позор вам! Зря я служил». Белорусские военные выкладывают видео, на которых выбрасывают и сжигают форму

Дождь17:25
Life.ru

«Мусорный флешмоб». В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

Life.ruвчера в 16:02
Ридус

«Братства больше нет»: белорусские силовики начали переходить в оппозицию

Ридусвчера в 15:56
Lenta.ru

В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков

Lenta.ru20:16

В Анивском районе ищут пропавшего человека

12 августа от ОМВД России по Анивскому району в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том что, в реке в селе Огоньки купался мужчина 1998 года рождения и пропал, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
В Анивском районе ищут пропавшего человека
Сахалин.Инфо21:09

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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