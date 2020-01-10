Происшествия
РИА НовостиВ Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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Жестоко зарезали и пытались сжечь: убийц учительницы приговорили к смертной казни
Вести.Ruвчера в 08:15
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«Сожалеем утрате потерпевших»: двух братьев в Черикове приговорили к расстрелу за убийство учительницы
КП - Беларусьвчера в 07:33
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