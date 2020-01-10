Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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В Белоруссии братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы

РБКвчера в 08:58

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Известиявчера в 07:25

В Белоруссии двух братьев приговорили к расстрелу за убийство учительницы

Газета.Ruвчера в 13:05

Смертный приговор вынесли убийцам учительницы в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 11:43

В Белоруссии суд вынес первые с начала года смертные приговоры

Интерфаксвчера в 07:02

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

РИА Новостивчера в 07:02

Жестоко зарезали и пытались сжечь: убийц учительницы приговорили к смертной казни

Вести.Ruвчера в 08:15
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:12, Ашберн

«Сожалеем утрате потерпевших»: двух братьев в Черикове приговорили к расстрелу за убийство учительницы

КП - Беларусьвчера в 07:33
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика

Роухани пообещал наказать виновных в катастрофе украинского Boeing

Иран продолжит расследование катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» и привлечет к ответственности виновных, заявил президент страны Хасан Роухани.
Rambler News Service 00:58
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
РИА Новости вчера в 13:53
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Российская газета вчера в 07:00
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Умер султан Омана, правивший полвека

Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Интерфакс 01:46
Политика

Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

РБК 01:49
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском вчера в 08:54
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Известия вчера в 18:28
Культура

Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером

Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
ИнфоСМИ вчера в 13:31
Транспорт

С 18 января увеличится стоимость проезда по ЗСД

Цена проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) увеличится с 18 января 2020 года.
Невские Новости вчера в 06:26
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
REGNUM вчера в 18:49
Здоровье

В Гае зарегистрирован первый случай «свиного» гриппа

10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.
Гай.рф вчера в 08:25
Армия и оружие

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Lenta.ru вчера в 22:01
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От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
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Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
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Политика

Премьер-министр Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Ведомости 09 января в 16:10
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Армия и оружие

Российским вертолетоносцам решили дать имена от «Мистралей»

Известия 01:07
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Финансы

Рубль удерживает завоеванные позиции

Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
REGNUM вчера в 00:12
Здоровье

Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка

Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Российская газета вчера в 23:47
Происшествия

Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru вчера в 07:42
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Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

РИА Новости вчера в 09:28
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Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снимать продолжение

iReactor вчера в 22:24
Политика

В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации

Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.
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Футбол

«Аль-Садд» прокомментировал слухи о переговорах «Барселоны» с Хави

РИА Новости вчера в 16:04
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