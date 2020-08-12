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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала

Несколько белорусских журналистов уволились на фоне кризиса в стране. Одним из них стал ведущий программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Ведущий военной программы на белорусском гостелеканале объявил об увольнении

Известия18:41
РИА Новости

Ведущий белорусского телеканала уволился на фоне протестов

РИА Новости18:22
Эхо Москвы

Сразу несколько белорусских журналистов объявили за последние пару дней об уходе с государственных телеканалов

Эхо Москвы17:02
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Lenta.ru17:42
РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

РБК17:10
Коммерсантъ

В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала

Коммерсантъ18:15
Дождь

«Одумайтесь пока не поздно». Ведущий военной программы на «Беларусь 1» уволился и обратился к армии

Дождьвчера в 15:55

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности
Газета.Ru11 августа в 05:17
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Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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ВФЛА полностью погасила долг перед World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью погасила долг перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в размере $6,31 млн, передает РИА Новости со ссылкой на врио главы ВФЛА Евгения Юрченко.
Ruposters.ruвчера в 11:27

Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

В квартире бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, нашли пакет с человеческой головой, обрез винтовки и запас патронов к нему.
РБКвчера в 13:21
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31