В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала
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Несколько белорусских журналистов уволились на фоне кризиса в стране. Одним из них стал ведущий программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко.В источнике
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