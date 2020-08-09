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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

Ранее кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев сообщал журналистам, что власти заявляли о возможности ограничения работы интернета на территории республики, если увидят прямую угрозу ее безопасности. Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек.В источнике
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РИА Новости

В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

РИА Новости06:26
Коммерсантъ

Минсвязи Белоруссии из-за выходного не стало рассматривать вопрос о перебоях с интернетом

Коммерсантъ04:31
РБК

В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью

РБК05:06
ТАСС

В Минске наблюдаются проблемы с интернетом

ТАСС04:14
Фонтанка.Ру

В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks

Фонтанка.Ру03:57
REGNUM

В Белоруссии пропал доступ к Telegram, Twitter, Instagram и WhatsApp

REGNUM06:10
Эхо Москвы

Перебои с интернетом наблюдаются на территории Белоруссии

Эхо Москвы02:30

Полиция обезвредила взрывное устройство у офиса ОПЗЖ в Киеве

Киев, 9 августа 2020, 13:02 — REGNUM О взрывном устройстве, которое было заложено на парковке в нескольких метрах от входа в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Киеве заявили 9 августа в пресс-службе политической силы.
REGNUM06:02
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Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами рассказал, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным они достигли договоренности в вопросе задержанных в Белоруссии россиян, пишет Интерфакс.
Пятый канал06:24

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru7 августа в 04:32
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Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предусмотрено установление запрета на проведение сделок с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Страна Советов on-lineвчера в 12:10
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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