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Ранее кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев сообщал журналистам, что власти заявляли о возможности ограничения работы интернета на территории республики, если увидят прямую угрозу ее безопасности. Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек.В источнике
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