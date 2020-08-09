В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

Ранее кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев сообщал журналистам, что власти заявляли о возможности ограничения работы интернета на территории республики, если увидят прямую угрозу ее безопасности. Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек.