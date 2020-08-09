Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

Ранее кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев сообщал журналистам, что власти заявляли о возможности ограничения работы интернета на территории республики, если увидят прямую угрозу ее безопасности. Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Проблемы с работой интернета в Белоруссии связаны с попытками властей ограничить доступ к неугодным ресурсам – эксперт

Эхо Москвы10:19
РИА Новости

В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

РИА Новости06:26
Znak.com

В Белоруссии пользователи жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Znak.com03:55
ТАСС

В Минске наблюдаются проблемы с интернетом

ТАСС04:14
Фонтанка.Ру

В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks

Фонтанка.Ру03:57
Коммерсантъ

Минсвязи Белоруссии из-за выходного не стало рассматривать вопрос о перебоях с интернетом

Коммерсантъ04:31
РБК

В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью

РБК05:06

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)7 августа в 07:00
1,8K

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
103

Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
36