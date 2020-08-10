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REGNUM
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В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов

Минск, 10 августа 2020, 20:28 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 10 августа, вновь начались акции протеста против результатов выборов президента республики. Белорусские силовики начали задержания протестующих, сообщает Sputnik Белоруссия.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

ТАСС11:39
Известия

В Минске начались задержания

Известия12:00
Коммерсантъ

В Минске вновь начались задержания протестующих

Коммерсантъ11:56
РБК

В Минске начались новые задержания

РБК12:42
RT на русском

ОМОН просит разойтись прохожих в районе стелы в центре Минска

RT на русском12:32
Российская газета

В центр Минска стянуты значительные силы милиции

Российская газета12:13
РИА Новости

В Минске снова начались задержания протестующих

РИА Новости12:44

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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Американские сенаторы просят отменить ввозные тарифы на товары из ЕС

Отменить 25%-е тарифы, введенные в октябре 2019 года на продовольствие, вина и спиртные напитки из ЕС, призвала двухпартийная группа из 13 сенаторов в письме к Торговому представительству США (USTR), 10 августа передает Reuters.
ИА Красная Весна12:09

Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
REGNUM16:17