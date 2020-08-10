В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов
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Минск, 10 августа 2020, 20:28 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 10 августа, вновь начались акции протеста против результатов выборов президента республики. Белорусские силовики начали задержания протестующих, сообщает Sputnik Белоруссия.В источнике
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