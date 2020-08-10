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REGNUM
REGNUM

В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов

Минск, 10 августа 2020, 20:28 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 10 августа, вновь начались акции протеста против результатов выборов президента республики. Белорусские силовики начали задержания протестующих, сообщает Sputnik Белоруссия.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Минске начались новые задержания

РБКвчера в 12:42
Известия

В Минске начались задержания

Известиявчера в 12:00
Газета.Ru

В Минске начались новые задержания

Газета.Ruвчера в 11:46
Коммерсантъ

В Минске вновь начались задержания протестующих

Коммерсантъвчера в 11:56
ТАСС

Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

ТАССвчера в 11:39
RT на русском

ОМОН просит разойтись прохожих в районе стелы в центре Минска

RT на русскомвчера в 12:32
РИА Новости

В Минске снова начались задержания протестующих

РИА Новостивчера в 12:44

Казарцев объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Василий Казарцев, работавший главным судьей на матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи», полагает, что допустил неявную ошибку с назначением второго пенальти в ворота красно-белых.
ProstoProSportвчера в 15:12

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Из-за учений Турции Греция привела свои войска в боевую готовность

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины предпочитают решать проблемные вопросы дипломатическим путём, однако не исключают вероятности военного конфликта с Турцией.
REGNUMвчера в 03:39
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

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Газета.Ruвчера в 09:43
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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