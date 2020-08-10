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В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов

Минск, 10 августа 2020, 20:28 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 10 августа, вновь начались акции протеста против результатов выборов президента республики. Белорусские силовики начали задержания протестующих, сообщает Sputnik Белоруссия.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Минске начались новые задержания

РБК12:42
РИА Новости

В Минске снова начались задержания протестующих

РИА Новости12:44
Коммерсантъ

В Минске вновь начались задержания протестующих

Коммерсантъ11:56
ТАСС

Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

ТАСС11:39
RT на русском

ОМОН просит разойтись прохожих в районе стелы в центре Минска

RT на русском12:32
Российская газета

В центр Минска стянуты значительные силы милиции

Российская газета12:13
Известия

В Минске начались задержания

Известия12:00

Ловчев назвал арбитра Казарцева нелюдем за жёлтую карточку Соболеву

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду столичной команды Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
RT на русском07:23

КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
RT на русском14:33

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19

Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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