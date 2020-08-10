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REGNUM
REGNUM

В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов

Минск, 10 августа 2020, 20:28 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 10 августа, вновь начались акции протеста против результатов выборов президента республики. Белорусские силовики начали задержания протестующих, сообщает Sputnik Белоруссия.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минске начались новые задержания

Газета.Ruвчера в 11:46
Известия

В Минске начались задержания

Известиявчера в 12:00
Коммерсантъ

В Минске вновь начались задержания протестующих

Коммерсантъвчера в 11:56
РБК

В Минске начались новые задержания

РБКвчера в 12:42
ТАСС

Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

ТАССвчера в 11:39
RT на русском

ОМОН просит разойтись прохожих в районе стелы в центре Минска

RT на русскомвчера в 12:32
РИА Новости

В Минске снова начались задержания протестующих

РИА Новостивчера в 12:44

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
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Российские ученые изучат древних животных в Сибири

Ученым предстоит выяснить почему ископаемые остатки первых животных неожиданно исчезают из геологической летописи, а также расшифровать историю становления эволюционного древа животных, которая осложнена не имеющими современных аналогов обстоятельствами.
RuNews24.ruвчера в 11:08

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUMвчера в 12:18
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