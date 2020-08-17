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В Белоруссии восстановили работу интернета

Очередные перебои в работе интернета в Белоруссии оказались кратковременными. Доступ белорусов в Сеть восстановлен, пишет РИА «Новости». На проблемы с выходом в интернет граждане пожаловались около 11:20 по местному времени (совпадает с мск).В источнике
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Телеканал 360°

СМИ сообщили о перебоях с интернетом в Минске

Телеканал 360°05:16
Взгляд.ру

В Минске начались перебои с интернетом

Взгляд.ру04:46
Комсомольская правда

Интернет в Минске работает с перебоями: проблемы со связью начались после протестов

Комсомольская правда04:52
Говорит Москва

В Минске опять начались перебои в работе интернета

Говорит Москва04:50
НТВ

В Минске снова начались перебои с Интернетом

НТВ04:49
Известия

В Минске вновь начались перебои с интернетом

Известия05:03
РИА Новости

В Минске восстановили работу интернета

РИА Новости05:44

Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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Российский политолог указал на большую ошибку Тихановской

«Большая ошибка Тихановской – мазать черной краской все 26 лет правления Лукашенко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя новое видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, где она заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.
Взгляд.ру04:54

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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В Великобритании закрылась последняя крупная угольная шахта

Поставки каменного угля из России позволят Великобритании к 2022 году полностью отказаться от его добычи на территории Великобритании после закрытия собственных шахт, таких как карьер Bradley Mine, сообщает 17 августа Sky News.
ИА Красная Весна07:13

Новый малый корабль «Грайворон» прибыл в Новороссийск на испытания

В настоящее время завершаются работы по монтажу и надстройке корпуса корабля, После которых экипаж ракетного судна совместно с работниками завода-изготовителя смогут начать проведение целого комплекса госиспытаний морской техники.
Южный Федеральный06:08