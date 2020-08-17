В Белоруссии восстановили работу интернета
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Очередные перебои в работе интернета в Белоруссии оказались кратковременными. Доступ белорусов в Сеть восстановлен, пишет РИА «Новости». На проблемы с выходом в интернет граждане пожаловались около 11:20 по местному времени (совпадает с мск).В источнике
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Интернет в Минске работает с перебоями: проблемы со связью начались после протестов
Комсомольская правда04:52