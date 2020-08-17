В Белоруссии восстановили работу интернета

Очередные перебои в работе интернета в Белоруссии оказались кратковременными. Доступ белорусов в Сеть восстановлен, пишет РИА «Новости». На проблемы с выходом в интернет граждане пожаловались около 11:20 по местному времени (совпадает с мск).