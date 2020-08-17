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В Белоруссии восстановили работу интернета

Очередные перебои в работе интернета в Белоруссии оказались кратковременными. Доступ белорусов в Сеть восстановлен, пишет РИА «Новости». На проблемы с выходом в интернет граждане пожаловались около 11:20 по местному времени (совпадает с мск).В источнике
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РИА Новости

«Белтелеком» назвал причину перебоев с интернетом в Белоруссии

РИА Новости08:49
Известия

В Минске вновь начались перебои с интернетом

Известия05:03
Взгляд.ру

В Минске начались перебои с интернетом

Взгляд.ру04:46
Говорит Москва

В Минске опять начались перебои в работе интернета

Говорит Москва04:50
НТВ

В Минске снова начались перебои с Интернетом

НТВ04:49
Комсомольская правда

Интернет в Минске работает с перебоями: проблемы со связью начались после протестов

Комсомольская правда04:52
РЕН ТВ

Жители Белоруссии сообщают о проблемах с интернет-подключением

РЕН ТВ04:38

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Повторных президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».
Ведомости06:22
1,2K

Петтеру Нортугу предъявлены обвинения в хранении кокаина

Прокурор выдвинул двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина, сообщает норвежская газета Verdens Gang.
РИА Новости07:01
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