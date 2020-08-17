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В Белоруссии восстановили работу интернета

Очередные перебои в работе интернета в Белоруссии оказались кратковременными. Доступ белорусов в Сеть восстановлен, пишет РИА «Новости». На проблемы с выходом в интернет граждане пожаловались около 11:20 по местному времени (совпадает с мск).В источнике
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РИА Новости

«Белтелеком» назвал причину перебоев с интернетом в Белоруссии

РИА Новости08:49
Известия

В Минске вновь начались перебои с интернетом

Известия05:03
РЕН ТВ

Жители Белоруссии сообщают о проблемах с интернет-подключением

РЕН ТВ04:38
Говорит Москва

В Минске опять начались перебои в работе интернета

Говорит Москва04:50
НТВ

В Минске снова начались перебои с Интернетом

НТВ04:49
Взгляд.ру

В Минске начались перебои с интернетом

Взгляд.ру04:46
Комсомольская правда

Интернет в Минске работает с перебоями: проблемы со связью начались после протестов

Комсомольская правда04:52

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам
Ведомости05:50
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Игра по мотивам «Скотного двора» Джорджа Оруэлла от авторов Reigns выйдет осенью

Разработчики серии Reigns из студии Nerial сообщили, что их новая игра Orwell's Animal Farm, основанная на «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла, выйдет этой осенью Игроки возьмут под свой контроль животных на ферме, выбирая определённую сторону — это в итоге отразится на судьбе всех обитателей.
Игромания.ру09:59

«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
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