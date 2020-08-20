СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.