Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

У Александра Лукашенко проблемы с координацией

Коммерсантъ15:20
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти после создания КС оппозиции

RT на русском14:26
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

РИА Новости07:21
ТАСС

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти по факту создания оппозиционного совета

ТАСС07:55
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Интерфакс07:24
РБК

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

РБК08:36
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правда07:03
КП - Беларусь

Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

КП - Беларусь07:25

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
140

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
170

Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
5

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
717