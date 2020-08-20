Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.В источнике
С чего всё началось
«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — приводит его слова Sputnik Беларусь
.
RT на русском07:11
Подробнее о событии
РБК

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

РБК08:36
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Интерфакс07:24
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правда07:03
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии заявил о своей законности

Коммерсантъ08:19
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

RT на русском07:11
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

РИА Новости07:21
ТАСС

Генпрокурор Белоруссии: Координационный совет оппозиции покинули некоторые его члены

ТАСС07:36
КП - Беларусь

Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

КП - Беларусь07:25

505 Games нашла объяснение, почему бесплатное обновление Control для PS5 и Xbox Series X получат не все

Совсем ни с чем владельцев базовой игры для PS4 и Xbox One компания тоже не оставит: Control будет доступна на PS5 и Xbox Series X в рамках программы обратной совместимости даже тем, у кого нет Ultimate Edition.
3DNews09:06

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
18

Карасев назначен на матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости09:33