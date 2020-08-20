505 Games нашла объяснение, почему бесплатное обновление Control для PS5 и Xbox Series X получат не все

Совсем ни с чем владельцев базовой игры для PS4 и Xbox One компания тоже не оставит: Control будет доступна на PS5 и Xbox Series X в рамках программы обратной совместимости даже тем, у кого нет Ultimate Edition.