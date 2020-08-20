В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.В источнике
С чего всё началось
«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — приводит его слова Sputnik Беларусь
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