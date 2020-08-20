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RT на русском
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В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.В источнике
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РБК

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

РБК08:36
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Интерфакс07:24
ТАСС

Белорусская оппозиция отреагировала на возбуждение дела о захвате власти

ТАСС07:57
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии заявил о своей законности

Коммерсантъ08:19
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

RT на русском07:11
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правда07:03
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

РИА Новости07:21
КП - Беларусь

Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

КП - Беларусь07:25

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.
ТАСС12:33
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Инвесторы создадут в Саратовской области 1,1 тысячи рабочих мест

В этом году планируется завершить 43 инвестпроектов на общую сумму более чем 20 млрд руб. почти во всех отраслях экономики, которые дадут совокупно 1,1 тыс. рабочих мест, что на фоне роста безработицы "в силу известных причин даст ощутимый результат".
СаратовБизнесКонсалтинг09:26
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Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44
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Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру00:58
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