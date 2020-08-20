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RT на русском
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В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.В источнике
С чего всё началось
«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — приводит его слова Sputnik Беларусь
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RT на русском07:11
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Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии заявил о своей законности

Коммерсантъ08:19
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Интерфакс07:24
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

РИА Новости07:21
РБК

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

РБК08:36
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

RT на русском07:11
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правда07:03
ТАСС

Белорусская оппозиция отреагировала на возбуждение дела о захвате власти

ТАСС07:57
КП - Беларусь

Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

КП - Беларусь07:25

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Японский космический грузовик завершил миссию на МКС

Успешно выполнил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) очередной японский космический грузовик Kounotori 9 (HTV-9), 20 августа сообщает аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
ИА Красная Весна07:39

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАСС04:51
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Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижний11:40
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