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RT на русском
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В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Об этом сообщил генпрокурор республики Александр Конюк.В источнике
С чего всё началось
«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — приводит его слова Sputnik Беларусь
.
RT на русском07:11
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RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

RT на русском07:11
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Интерфакс07:24
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

РИА Новости07:21
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии заявил о своей законности

Коммерсантъ08:19
РБК

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

РБК08:36
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правда07:03
ТАСС

Генпрокурор Белоруссии: Координационный совет оппозиции покинули некоторые его члены

ТАСС07:36
КП - Беларусь

Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

КП - Беларусь07:25

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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Вертолет санавиации появился в Самарской области впервые за 37 лет

Вертолет санавиации появился в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", уже состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной помощи пациенту, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости08:19

В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
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Киев попытался оправдать спецоперацию против россиян абсурдными аудио

Как СБУ попыталась оправдать собственную спецоперацию на территории иностранного государства Украинские СМИ придумали легенду, согласно которой агенты СБУ под прикрытием предложили россиянам службу по контракту.
Блокнот.ру05:16

Японский космический грузовик завершил миссию на МКС

Успешно выполнил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) очередной японский космический грузовик Kounotori 9 (HTV-9), 20 августа сообщает аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
ИА Красная Весна07:39