В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало
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Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что против него в Белоруссии возбудили дело.В источнике
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Против кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело
Комсомольская правда09:58