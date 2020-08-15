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RT на русском
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что против него в Белоруссии возбудили дело.В источнике
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РБК

Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

РБК10:49
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало

RT на русском10:38
Газета.Ru

Россия объявила Цепкало в межгосударственный розыск

Газета.Ru10:24
РИА Новости

В Белоруссии возбудили уголовное дело против Цепкало

РИА Новости10:12
Комсомольская правда

Против кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело

Комсомольская правда09:58
Московский Комсомолец

Валерия Цепкало объявили в розыск в России

Московский Комсомолец10:27
Коммерсантъ

Цепкало сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Коммерсантъ10:17

Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufa10:18
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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