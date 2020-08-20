Смотрите также

В Роскачестве дали советы по борьбе с телефонными мошенниками

В Москве начали задерживать участников пикетов в поддержку Навального

СМИ: Чемпион мира по вольной борьбе выгнал свою невесту со свадьбы

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Путин обсудил Белоруссию с главой Евросовета

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО

Еще один член КС Белоруссии вызван на допрос в СК

Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу

В Белоруссии оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа

Завершилась церемония прощания с Легкоступовой

Россия отправит в Мексику вакцину от коронавируса для испытаний

Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде регионов России

Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Белорусский совет оппозиции избрал в президиум семь человек

Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Собянин назвал условия перевода школьных классов на дистанционку

Россия отправит в Мексику вакцину от коронавируса для испытаний