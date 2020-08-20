В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
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"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.В источнике
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