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Интерфакс
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.В источнике
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RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти после создания КС оппозиции

RT на русскомвчера в 14:26
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

РИА Новостивчера в 07:21
РБК

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

РБКвчера в 08:36
ТАСС

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти по факту создания оппозиционного совета

ТАССвчера в 07:55
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Интерфаксвчера в 07:24
Коммерсантъ

У Александра Лукашенко проблемы с координацией

Коммерсантъвчера в 15:20
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правдавчера в 07:03
КП - Беларусь

Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

КП - Беларусьвчера в 07:25

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
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Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUMвчера в 05:02
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ЕС заявил об отсутствии у США права вернуть санкции против Ирана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не могут применить механизм восстановления санкций в отношении Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты18:37

Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ruвчера в 10:38
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Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17