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Интерфакс
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.В источнике
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ТАСС

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти по факту создания оппозиционного совета

ТАССвчера в 07:55
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти после создания КС оппозиции

RT на русскомвчера в 14:26
РБК

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции

РБКвчера в 08:36
Коммерсантъ

У Александра Лукашенко проблемы с координацией

Коммерсантъвчера в 15:20
Интерфакс

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

Интерфаксвчера в 07:24
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

РИА Новостивчера в 07:21
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правдавчера в 07:03
КП - Беларусь

Генпрокурор Конюк о деятельности Координационного совета: В Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о «захвате власти»

КП - Беларусьвчера в 07:25

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
9

Состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен

В сообщении КС отмечается, что решение о расширении состава принято для того, чтобы в совет могло войти как можно большее число профессионалов, которые были бы готовы усердно работать для разрешения возникшего в стране политического кризиса.
News.ruвчера в 10:14
95

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
29

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Веснавчера в 14:11
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Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
РИА Новостивчера в 12:56
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54

В Приморье рассказали о переходе к следующему этапу снятия ограничений

Перейти к третьему этапу снятия ограничений в Приморском крае смогут при условии снижения заболеваемости COVID-19, 20 августа сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова, передает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Веснавчера в 11:02
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.
CT newsвчера в 16:32
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Генплан Южно-Сахалинска впал в немилость к депутатам, и они подумывают отменить его

В ответ Майя Кириллова предложила все-таки рассмотреть этот вопрос, она, как и другие депутаты уверена, что генеральный план Южно-Сахалинска составлен с многочисленными ошибками.
Сахалин.Инфовчера в 04:11