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RT на русском
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В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

Генпрокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.В источнике
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Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

Комсомольская правда07:03
Lenta.ru

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти Координационным советом

Lenta.ru07:07
ТАСС

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти по факту создания оппозиционного совета

ТАСС07:06
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции

RT на русском07:11
Дождь

В Беларуси завели уголовное дело о захвате власти из-за создания Координационного совета оппозиции

Дождь07:02
РИА Новости

В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией

РИА Новости07:01
Телеканал 360°

Уголовное дело завели в Белоруссии из-за создания координационного совета оппозиции

Телеканал 360°07:01

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Минкомсвязь деактивировала портал для выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru06:57

Бильд в своей статье утверждает, что в Беларусь направляются бойцы российского ОМОНа и Росгвардии

Появившиеся ранее в белорусских СМИ сообщения об отправке в Беларусь российских «зеленых человечков» Бильду подтвердили сразу несколько источников в Берлине и Москве.
Эхо Москвы07:12

«Зенит» и без Ракицкого закрыл ЦСКА. А победить помог элитный стандарт

«Зенит» сыграл в, возможно, самом атакующем составе при Семаке – Дуглас Сантос занял место рядом с Деяном Ловреном в центре обороны, Юрий Жирков закрыл левый фланг защиты, а в атаку вернулся решивший проблемы со спиной Артем Дзюба (Себа Дриусси отправился налево, а Эмилиано Ригони – в запас).
Sports.ru06:24