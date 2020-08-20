"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
«Зенит» сыграл в, возможно, самом атакующем составе при Семаке – Дуглас Сантос занял место рядом с Деяном Ловреном в центре обороны, Юрий Жирков закрыл левый фланг защиты, а в атаку вернулся решивший проблемы со спиной Артем Дзюба (Себа Дриусси отправился налево, а Эмилиано Ригони – в запас).