В Минске возобновились акции в поддержку задержанных
Смотрите также
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Барановская считает, что без нее Аршавин бы не заработал миллиона
Премьер-министр Чехии призвал к повторным выборам в Белоруссии
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Косметолог рассказала о типе старения российских женщин
Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Коронавирус предложили лечить радиацией
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя
66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой»
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Женщины в Минске устроили акцию против насилия на акциях протеста
Акции протеста против насилия силовиков проходят в Белоруссии
Послы ЕС возложили цветы на месте гибели демонстранта в Минске
Задержания протестующих начались на северо-востоке Минска
В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Коронавирус предложили лечить радиацией
Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
Самая крупная акция состоялась в столице. Более 250 женщин и девушек в белой одежде вышли на центральные улицы города и возложили цветы в знак солидарности с задержанными.В источнике
С чего всё началось
Уже в восемь утра люди вышли
в районе Каменная горка на окраине Минска, акции проводились и вдоль крупных магистралей — проспекта Независимости (проходит из центра на север), Дзержинского (из центра на юг) и центральной улицы Немига.
Подробнее о событии