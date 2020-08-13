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В Минске возобновились акции в поддержку задержанных

Самая крупная акция состоялась в столице. Более 250 женщин и девушек в белой одежде вышли на центральные улицы города и возложили цветы в знак солидарности с задержанными.В источнике
С чего всё началось
Уже в восемь утра люди вышли
 в районе Каменная горка на окраине Минска, акции проводились и вдоль крупных магистралей — проспекта Независимости (проходит из центра на север), Дзержинского (из центра на юг) и центральной улицы Немига.
Forbes17:09
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Газета.Ru

В Минске возобновились акции протеста

Газета.Ru04:14
РБК

В Минске женщины второй день подряд выстроили «цепи солидарности»

РБКвчера в 02:39
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 13 августа

Интерфаксвчера в 13:20
Lenta.ru

Поддерживающие оппозицию белорусские военные попали на видео

Lenta.ruвчера в 11:39
ТАСС

В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими

ТАССвчера в 07:06
РИА Новости

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

РИА Новостивчера в 03:49
Коммерсантъ

В Белоруссии возобновились акции протеста

Коммерсантъ03:56

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране.
РИА Новости04:06
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

Пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии спортивного телосложения, как оказалось, 1975 и 1993 годов рождения, в среду во время оформления прибывших пассажиров рейса Лондон-Минск.
Российская газета03:47
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России выявили 5065 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 5065 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в стране зарегистрировано 912823 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости03:18
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Mercedes-Benz показала официальные изображения салона нового S-Class

Новый Mercedes-Benz S-Class дополнили доработанной системой, обеспечивающей фильтрацию воздуха салона, у кресел теперь больше настроек, а новый комплекс ADAPT обеспечивает автоматическую подстройку сиденья, рулевого колеса и зеркал под рост человека, управляющего авто.
Новые автомобили22:06
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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