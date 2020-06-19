В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

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