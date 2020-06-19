Политика
РБКВ Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов
Lenta.ruвчера в 12:37
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Здоровье
Доктор Мясников сообщил о признаках опасной головной боли
В остальных случаях волноваться из-за головной боли не стоит, так как это состояние возникает в разной степени у всех людей из-за усталости, недостатка сна или неправильного положения головы, добавил Мясников.
РБК вчера в 21:45
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ 18 июня в 23:20
Политика
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 18 июня в 05:55
Хоккей
НХЛ объявила об 11 случаях заражения коронавирусом среди игроков
Национальная хоккейная лига объявила результаты тестирования игроков на коронавирус в связи с переходом на второй этап плана по возобновлению сезона-2019/20, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
Sport24.ru вчера в 20:23
Здоровье
В СФ намерены расширить программу диспансеризации тестированием на антитела к коронавирусу
Совет Федерации поставит вопрос о включении в программу диспансеризации тестирования на антитела к коронавирусу при обсуждении бюджета на 2021 год.
ТАСС вчера в 21:18
Игры
Студия Electronic Arts показала тизеры новых игр
Сегодня ночью студия Electronic Arts провела презентацию EA Play, на которой показала игры нового поколения.
ВладТайм вчера в 06:29
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче с шестью голами
В Самаре случились шесть голов. Вопреки ожиданиям экспертов, «Ахмат» разбил «Крылья Советов».
КП - Самара вчера в 12:58
Происшествия
В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
Политика
Путин показал, что находится за дверями его рабочего кабинета в Кремле
Президент РФ Владимир Путин впервые показал журналистам свой "секретный" кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Инфорос вчера в 04:05
Гаджеты
Смартфоны Honor 30 Lite и Honor 10X Max покажут в начале июля
Официальная премьера новых смартфонов Honor 30 Youth и Honor 10X Max состоится 4-5 июля.
Rusargument вчера в 05:08
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
Политика
Немецкие СМИ оценили способ обойти санкции против «Северного потока - 2»
В июне немецкие СМИ сообщили об опасениях властей ФРГ, что новые санкции США против строительства «Северного потока – 2» коснутся государственных служб и компаний, связанных с проектом.
Известия 00:11
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:18
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
Футбол
Голкипер «Ростова» признан лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи»
RT на русском вчера в 15:40
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Российская газета вчера в 05:12
Наука
Палеонтологи обнаружили яйцо морского ящера возрастом 68 млн лет
Возраст находки составляет около 68 млн лет.
Pravda.Ru 18 июня в 04:37
Армия и оружие
Обломки американских секретных ракет с лезвиями показали на видео
В распоряжение американского агентства «The Drive» попала видеозапись, на которой продемонстрированы обломки секретных американских ракет, а именно одной из модификаций AGM-114 Hellfire - AGM-114R9X.
Вечерний курьер 18 июня в 12:14
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Городовой вчера в 01:29
Общество
Кадыров поддержал чеченцев после столкновений в Дижоне
Коммерсантъ вчера в 17:32
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
РБК 18 июня в 08:33
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM вчера в 06:35
Армия и оружие
Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов
Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС вчера в 20:17
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 18 июня в 14:30
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Футбол
Ворскла — Днепр-1 2:0
В матче чемпионата Украины по футболу «Ворскла» играла с «Днепром-1». Полтавский клуб одержал победу со счетом 2:0.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:58