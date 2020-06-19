Политика

РБКРБКВ Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

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В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов

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В Беларуси возобновились акции протеста против задержаний политиков и активистов

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Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
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Возраст находки составляет около 68 млн лет.
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В распоряжение американского агентства «The Drive» попала видеозапись, на которой продемонстрированы обломки секретных американских ракет, а именно одной из модификаций AGM-114 Hellfire - AGM-114R9X.
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