Общество

РБКРБКВ Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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В Беларуси возобновились акции протеста против задержаний политиков и активистов

Дождьвчера в 14:05

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБКвчера в 17:33

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

Эхо Москвывчера в 19:04

По всей Белоруссии проходят акции протеста. Задержанный кандидат в президенты призвал изменить Конституцию

Фонтанка.Рувчера в 14:42

В Минске задержали 80 человек

Московский Комсомолец02:05

Акции в поддержку оппозиционных политиков возобновились в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 14:42

В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов

Lenta.ruвчера в 12:37
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

News.ru 01:27
Армия и оружие

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
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Политика

Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
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Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
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Происшествия

Пожар в ангаре завода на севере Москвы локализован

Пожар в ангаре цементного завода на севере Москвы локализован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:56
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером

Известия вчера в 23:33
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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
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Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
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Здоровье

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:21
Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском вчера в 02:49
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России.
Sostav.ru вчера в 02:25
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Культура

Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru вчера в 10:25
Футбол

«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ

Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости вчера в 15:05
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Общество

Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
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Общество

МЧС предупредило о грозе в Москве

Известия 01:02
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Авто

В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили

Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня 18 июня в 01:04
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Общество

В России стартовала приемная кампания в вузы

До 17 августа абитуриенты могут подавать документы на поступление В России стартует приемная кампания в вузы.
SM News вчера в 20:35
Баскетбол

Леброн Джеймс высказал мнение о звезде «Голден Стэйт» Стефене Карри

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на недавнюю публикацию в «Инстаграме», в которой спрашивалось, насколько был бы хорош разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, если бы играл в 90-е годы.
Чемпионат 00:57
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Общество

Жителей Красноярского края пригласили на бесплатные тесты на антитела

Красноярск, 20 июня 2020, 08:50 — REGNUM Роспотребнадзор приглашает жителей Красноярского края участвовать в федеральном исследовании популяции иммунитета — бесплатно сдать тест на антитела к новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 01:50
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Политика

Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
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Происшествия

В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19

Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
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Происшествия

Под Саратовом два человека погибли при пожаре

В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
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