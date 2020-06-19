Общество
РБКВ Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов
Lenta.ruвчера в 12:37
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Космос
Магнитное поле Земли становится слабее: таинственную аномалию раскрывает наука
Долгое время считалось, что таинственная аномалия вызывает ослабление магнитного поля Земли между Южной Америкой и Африкой.
Экология Регионов 17 июня в 03:32
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело 18 июня в 09:26
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко.
ТВ Центр вчера в 05:54
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет
Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
Общество
В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Происшествия
В Курской области ещё 75 человек заболели коронавирусом
По данным оперативного штаба, всего зарегистрировано 4256 (+75) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ТАКТ-Новости 18 июня в 03:30
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее
Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times.
РИА Новости 02:59
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия
К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!».
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
Здоровье
На Кубани впервые с мая выявили менее 70 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 5 252 человека.
ЮГ Times 18 июня в 04:30
Армия и оружие
Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов
17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
Политика
«Манипулирование историей»: Польша обрушилась на Путина
Польша яростно отреагировала на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Варшава обвинила российского лидера в переписывании истории.
Рамблер 04:35
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04