Общество

РБКРБКВ Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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Акции в поддержку оппозиционных политиков возобновились в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 14:42

Тысячи жителей Минска выступили против задержаний оппозиционных политиков

Эхо Москвы05:02

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБКвчера в 17:33

В Белоруссии прошли акции против задержания оппозиционных кандидатов

Говорит Москвавчера в 16:57

В Беларуси на акциях протеста задержали около 120 человек

Дождь04:00

По всей Белоруссии проходят акции протеста. Задержанный кандидат в президенты призвал изменить Конституцию

Фонтанка.Рувчера в 14:42

В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов

Lenta.ruвчера в 12:37
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
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Космос

Магнитное поле Земли становится слабее: таинственную аномалию раскрывает наука

Долгое время считалось, что таинственная аномалия вызывает ослабление магнитного поля Земли между Южной Америкой и Африкой.
Экология Регионов 17 июня в 03:32
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия 04:56
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
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Армия и оружие

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео

В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело 18 июня в 09:26
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Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Общество

С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
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Шоу-бизнес

Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко.
ТВ Центр вчера в 05:54
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Политика

Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет

Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
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Общество

В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
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Происшествия

Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

News.ru 18 июня в 13:17
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Вести.Ru вчера в 14:07
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
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Происшествия

В Курской области ещё 75 человек заболели коронавирусом

По данным оперативного штаба, всего зарегистрировано 4256 (+75) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ТАКТ-Новости 18 июня в 03:30
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Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
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Общество

Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее

Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times.
РИА Новости 02:59
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
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Культура

Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия

К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!».
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 15:31
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
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Здоровье

На Кубани впервые с мая выявили менее 70 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 5 252 человека.
ЮГ Times 18 июня в 04:30
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Армия и оружие

Турция в Ираке начала очередную военную операцию против курдов

17 июня Турция начала военную операцию с кодовым названием "Коготь тигра" против курдов в Ираке.
МонаВиста 18 июня в 10:16
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Политика

«Манипулирование историей»: Польша обрушилась на Путина

Польша яростно отреагировала на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Варшава обвинила российского лидера в переписывании истории.
Рамблер 04:35
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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