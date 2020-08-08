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Znak.com
Znak.com

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава штаба Тихановской

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщает телеграм-канал Страна для жизни . Мороз увезли в Центральное РОВД для участия в административном процессе .В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
 со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Газета.Ruвчера в 10:35
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ТАСС

В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской

ТАССвчера в 10:58
RT на русском

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

RT на русскомвчера в 10:33
Коммерсантъ

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Коммерсантъвчера в 10:44
Lenta.ru

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Lenta.ruвчера в 10:42
Известия

Руководителя штаба Тихановской вновь задержали в Минске

Известиявчера в 10:36
РБК

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске

РБКвчера в 10:35
РИА Новости

В Минске задержали главу штаба Тихановской

РИА Новостивчера в 10:52
КП - Беларусь

Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской

КП - Беларусьвчера в 11:01

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
РИА Новостивчера в 15:57
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