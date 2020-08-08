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Znak.com
Znak.com

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава штаба Тихановской

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщает телеграм-канал Страна для жизни . Мороз увезли в Центральное РОВД для участия в административном процессе .В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
 со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Газета.Ruвчера в 10:35
Подробнее о событии
ТАСС

В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской

ТАССвчера в 10:58
РБК

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске

РБКвчера в 10:35
РИА Новости

В Минске задержали главу штаба Тихановской

РИА Новостивчера в 10:52
Коммерсантъ

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Коммерсантъвчера в 10:44
Известия

Руководителя штаба Тихановской вновь задержали в Минске

Известиявчера в 10:36
Комсомольская правда

В Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз

Комсомольская правдавчера в 10:57
RT на русском

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

RT на русскомвчера в 10:33
КП - Беларусь

Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской

КП - Беларусьвчера в 11:01

В Индии произошел пожар в отеле, где находились больные COVID-19

По меньшей мере семь человек погибли и еще более 15 пострадали при пожаре, вспыхнувшем в воскресенье в индийском отеле "Сварна палас", который в настоящее время используется как карантинное и лечебное учреждение для больных коронавирусной инфекцией.
ТАСС02:29
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ЦИК Белоруссии обещает пропускной режим на участках вечером 9 августа

Минск, 9 августа 2020, 09:01 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером основного дня голосования на выборах президента республики — 9 августа — на избирательных участках будет установлен пропускной режим, а бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления граждан.
REGNUM02:01
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Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Как сообщает ToDay News Ufa, глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст недавно призвал власти Германии принять определенные меры против Соединенных Штатов Америки после того, как в сенате США заговорили о санкциях.
ToDay News Ufaвчера в 09:46
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Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15
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В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Комсомольская правдавчера в 16:29
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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