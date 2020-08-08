В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава штаба Тихановской
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В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщает телеграм-канал Страна для жизни . Мороз увезли в Центральное РОВД для участия в административном процессе .В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Подробнее о событии
Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской
КП - Беларусьвчера в 11:01