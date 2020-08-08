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Znak.com
Znak.com

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава штаба Тихановской

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщает телеграм-канал Страна для жизни . Мороз увезли в Центральное РОВД для участия в административном процессе .В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
 со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Газета.Ruвчера в 10:35
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ТАСС

В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской

ТАССвчера в 10:58
Комсомольская правда

В Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз

Комсомольская правдавчера в 10:57
RT на русском

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

RT на русскомвчера в 10:33
Коммерсантъ

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Коммерсантъвчера в 10:44
Известия

Руководителя штаба Тихановской вновь задержали в Минске

Известиявчера в 10:36
РБК

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске

РБКвчера в 10:35
РИА Новости

В Минске задержали главу штаба Тихановской

РИА Новостивчера в 10:52
КП - Беларусь

Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской

КП - Беларусьвчера в 11:01

ЛНР уличила Зеленского в санкционировании военных преступлений

Как пояснил Муратов, такие украинские обстрелы нарушают 13-ю и 14-ю статьи Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв немеждународных конфликтов, так как первая запрещает акты насилия против гражданского населения, а вторая – нападение или уничтожение объектов жизнеобеспечения.
Журналистская правда7 августа в 11:34

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предусмотрено установление запрета на проведение сделок с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Страна Советов on-lineвчера в 12:10
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Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:38
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Правительство США затормозило выделение кредита компании Kodak

Выделение американской компании Kodak кредита в размере $765 млн долларов приостановлено в связи с подозрениями о допущенных компанией нарушениях, сообщает Американская корпорация по финансированию международного развития США, 9 августа в Twitter.
ИА Красная Весна22:50

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
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Запад недоволен лидерством России в «гонке вакцин»

Американские базируются на полной РНК вируса, а российская и британская применяют так называемый нереплицирующийся вирусный вектор, иначе говоря, в организм человека попадает не коронавирус целиком, не его геном, а вообще иной патоген, не способный размножаться в клетках, но, тем не менее, содержащий часть генетического кода SARS-CoV-2, что гарантирует появление иммунитета.
Вести.Ruвчера в 09:30
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