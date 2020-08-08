Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Znak.com
Znak.com

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава штаба Тихановской

В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщает телеграм-канал Страна для жизни . Мороз увезли в Центральное РОВД для участия в административном процессе .В источнике
С чего всё началось
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщает белорусский портал TUT.BY
 со ссылкой на доверенное лицо главы штаба Ольгу Ковалькову.
Газета.Ruвчера в 10:35
Подробнее о событии
ТАСС

В Белоруссии задержали главу штаба Тихановской

ТАССвчера в 10:58
РБК

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске

РБКвчера в 10:35
Коммерсантъ

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Коммерсантъвчера в 10:44
Lenta.ru

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Lenta.ruвчера в 10:42
Известия

Руководителя штаба Тихановской вновь задержали в Минске

Известиявчера в 10:36
РИА Новости

В Минске задержали главу штаба Тихановской

РИА Новостивчера в 10:52
RT на русском

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

RT на русскомвчера в 10:33
КП - Беларусь

Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской

КП - Беларусьвчера в 11:01

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
РИА Новостивчера в 15:57
6

Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ruвчера в 18:30
125

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
2

Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Новый Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен гиперболическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 120-кратный цифровым зумом для перископной камеры, 8/12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также с 256/512-Гбайт скоростным накопителем.
МонаВиставчера в 13:26
29

Вспышки коронавируса могут запереть в Турции тысячи туристов

Недавнее заявление профессора здравоохранения университета Анкары Ахмета Салтыка об ухудшении в стране ситуации с коронавирусом стали поводом лишний раз задуматься о целесообразности поездки в Турцию в ближайшее время.
Planet Today7 августа в 16:44
51

Умер глава представительства Ленобласти при правительстве России

«Правительство, администрация Ленинградской области с глубоким прискорбием сообщают о кончине 8 августа 2020 года руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации Андрея Алексеевича Ковалёва», — говорится в заявлении правительства.
RT на русскомвчера в 14:57
22