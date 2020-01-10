Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни. Они признаны виновными в убийстве, рассказала пресс-секретарь Верховного суда страны Юлия Ляскова. По информации правозащитного центра «Весна», осужденных зовут Илья и Станислав Костиковы, они родные братья.
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В Белоруссии братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы

РБК08:58

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Известия07:25

В Белоруссии двух братьев приговорили к расстрелу за убийство учительницы

Газета.Ru13:05

Смертный приговор вынесли убийцам учительницы в Белоруссии

Телеканал 360°11:43

В Белоруссии суд вынес первые с начала года смертные приговоры

Интерфакс07:02

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

РИА Новости07:02

Жестоко зарезали и пытались сжечь: убийц учительницы приговорили к смертной казни

Вести.Ru08:15
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«Сожалеем утрате потерпевших»: двух братьев в Черикове приговорили к расстрелу за убийство учительницы

КП - Беларусь07:33
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
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Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
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Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

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