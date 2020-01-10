Происшествия
ИзвестияВ Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни. Они признаны виновными в убийстве, рассказала пресс-секретарь Верховного суда страны Юлия Ляскова. По информации правозащитного центра «Весна», осужденных зовут Илья и Станислав Костиковы, они родные братья.
Читать в источнике
Оценить309
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Футбол
Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Политика
Медведев предложил запретить никотиносодержащие смеси во всем ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил запретить никотиносодержащие смеси на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Происшествия
Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
Британия попросила США об экстрадиции сбившей подростка жены дипломата
Министерство внутренних дел Великобритании направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас - виновницы ДТП, в котором погиб 19-летний британский подросток.
Наука
Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Общество
Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть
Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.
Политика
Разведка США расследует «российское влияние» на выборы 2020 года
Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
Общество
США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов
Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, сообщает организация.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Музыка
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Армия и оружие
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани
Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Технологии
Innovusion утверждает, что лидар Falcon совершеннее, чем зрение человека
Компания Innovusion, называющая себя мировым лидером в разработке дальнобойных лидаров для транспортных средств, представила на CES 2020 новинку — лидар Falcon.