Энергетика
NewInformВ Белоруссии вырастут цены на автомобильное топливо
Повышение цен осуществляется в девятый раз с начала 2020 года. Розничные цена на автомобильное топливо на заправочных станциях в Белоруссии подорожает на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля) с 1 марта. Об этом сообщает на сайте госконцерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:45, Ашберн
Комментарии
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для страны
Начало войны Турции с Сирией на фоне эскалации ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).
Политика
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Технологии
Разработчики видеоигр отменили конференцию из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, конференция перенесена на лето из-за эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Космос
В США во время испытаний взорвался прототип корабля Илона Маска
Во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN1 Илона Маска произошла авария.
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс»
Авто
Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам
Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon.
Происшествия
Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Политика
В Таджикистане пройдут парламентские выборы
Выборы в нижнюю палату парламента проводятся в республике каждые пять лет, за период независимости (с 1991 года) это шестые такие выборы.
Общество
Сахалин из-за коронавируса хочет прекратить сообщение с Хоккайдо
На Сахалине предложили ограничить регулярное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Единоборства
Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
Общество
В России одиноким пенсионерам готовят прибавку в 6 тысяч рублей
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому одиноким пенсионерам, потерявшим супруга или супругу, будут в любом случае назначать пенсии по потере кормильца.
Футбол
«Лацио» одолел «Болонью» и вышел в лидеры Серии А
Наука
Показана роль поперечного свода стопы
С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
Армия и оружие
Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ
В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Общество
Росгидромет спрогнозировал аномально теплый март
По сообщениям синоптиков, Центральный федеральный округ в марте ожидает аномальное тепло.
Общество
В Ирландии и Люксембурге выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.