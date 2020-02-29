Энергетика
NewInformВ Белоруссии вырастут цены на автомобильное топливо
Повышение цен осуществляется в девятый раз с начала 2020 года. Розничные цена на автомобильное топливо на заправочных станциях в Белоруссии подорожает на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля) с 1 марта. Об этом сообщает на сайте госконцерна «Белнефтехим».
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ФАС не зафиксировала существенных изменений в ценах на топливо на АЗС Свердловской области
Urbc.Ru28 февраля в 00:28
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:48, Ашберн
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