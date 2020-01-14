с чего всё началось

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

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